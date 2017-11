La Mississippi: blues sobre ruedas

COMPARTIDOS: 0

Si a las ‘películas de carretera’, en las que el argumento se desarrolla a lo largo de un viaje se las denomina ‘road movie’, al nuevo álbum de la legendaria agrupación de blues La Mississippi se lo podría clasificar como un ‘road music’ o ‘disco de carretera’, es que los diez temas de Criollo se fueron hilvanando en los viajes de la banda por todo el territorio nacional. Entre carreteras, recitales y pruebas de sonido en distintos rincones de la Argentina, Ricardo Tapia y compañía fueron gestando su último trabajo de estudio con el que ahora vuelven a recorrer el país en una gira que incluirá una presentación en Mendoza este sábado.

“Yo descubrí que no es lo mismo componer en un lugar que en otro y, me parece que la cosa trashumante de la composición es más interesante que quedarse en una misma ciudad para componer. Yo fui componiendo en base a cosas que se me fueron ocurriendo en distintos lugares de la Argentina. Nosotros (La Mississippi) usamos un espacio que no suele usarse en la composición, que es la prueba de sonido. Nosotros usamos este espacio para crear. Generalmente vamos a auditorios muy lindos, algunos muy viejos, a veces a salas históricas, entonces, trabajamos en base a lo que nos sugiere eso. Ponemos el grabador que tenemos y, a parte de probar sonido, nos tomamos 20 minutos para tocar lo que nos gusta. Así salió Criollo”, explicó Ricardo Tapia en diálogo con El Ciudadano.

La montaña, Los caminos o Cuando el corazón te guía son algunos de los nombres de los temas que marcan la impronta viajera de Criollo. “Yo siempre las letras las escribo en movimiento. Las hago cuando estoy en micro, en avión, en combi o caminando. Nunca escribo quieto. Igual, casi siempre, primero se hace la música y después yo pongo la letra”.

Junto a Pappo y Memphis La Blucera, La Mississippi es una de las bandas fundamentales del blues nacional y, con casi 30 años de historia (iniciaron en 1989), es, en estos días en los que Pappo y Adrián Otero ya no están, la agrupación referente del género en nuestro país. “No creo que la muerte de otros nos coloque como referentes, creo que hay que ganarse un espacio con lo que se hace. Cuando estábamos las tres bandas, cada uno tenía un lugar diferente. Yo creo que tenemos un espacio por lo que tocamos y no por la desgracia de otros artistas. Por eso podíamos tocar juntos. No sólo no es beneficioso estar sólo, estar sólo es algo negativo”, contó.

En cuanto al presente del blues argentino, Tapia resaltó: “El tiempo que les lleva a las bandas de música negra o blues es por ahí mayor que el que le lleva a otras bandas, porque no es la música que más se escucha en los estadios. De todos modos, creo que en el interior hay muchos artistas buenos. En Buenos Aires también hay buenos artistas, pero son más solistas. Las bandas del interior tienen eso de describir su aldea, su vida y su lugar. En la Capital eso se ha perdido, quizás por imitar mucho a los de afuera”.

Finalmente, el cantante, armoniquista y guitarrista del grupo que también integran Claudio Cannavo, Gastón Picazo, Gustavo Ginoi y Juan Carlos Tordó palpitó el recital en Mendoza que tendrá lugar este sábado, desde las 23, en N8 (Mitre y Godoy Cruz, Ciudad). “Vamos a hacer casi todo el disco Criollo más otros temas, porque la gente de San Juan y de Mendoza no pidió, por Facebook, varios temas, así que va a ser un show de hora y media, en el que la gente va a tener lo que más le gusta. Yo siempre pido que hagan la lista por Facebook, así que habrá un recital bastante interesante”, afirmó.

La ficha

Lugar: N8 Show y Bar (Mitre y Godoy Cruz, Ciudad)

Hora: 23

Bandas invitadas: Alvear Oeste y Furia

Entradas: $300. Anticipadas en Moicano Rockería, Amadeus Rockería, Otra Vida, Siempre Deportes Luján y masticket.com