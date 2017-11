La guerra del pensamiento ajeno

Olvidados de que hay vida fuera del mundo de los medios, y que a la enorme mayoría de la gente le importa poco las cuitas entre comunicadores de corta o larga fama, la semana que corre presentó en público una nueva edición del debate entre periodistas colocados en una u otra margen de la grieta

Pidiéndole perdón al respetable –como rezaban las antiguas crónicas de tauromaquia–, vamos a farfullar algo desde nuestra vapuleada profesión pero para intentar poner en claro posiciones que cada vez se enervan más y que están entorpeciendo el objetivo central del periodismo: informar, interpretar, opinar, representar el interés de los ciudadanos frente a los poderes, tanto del Estado como de los que anidan en la sociedad.

Si observamos con más detenimiento los medios, con todo su elenco, terminan siendo mediadores supliendo roles que las instituciones han ido perdiendo por defecto, por ineptitud o por desconocimiento, tanto de sus funcionarios como de los mismos ciudadanos.

Es histórico y reconocido que el periodismo clásico, el de los viejos diarios de papel, surgió para terciar en las lides políticas cuando las democracias liberales se afianzaban. La prensa fue instrumento siempre de todo tipo de regímenes y de facciones, los periódicos de partido eran el espacio de discusión de la sociedad.

Pongamos, por ejemplo, a muestra venerada Gazeta de Buenos Ayres, en la que Mariano Moreno exponía sus principios revolucionarios de emancipación y libertad, mientras mandaba a fusilar a Álzaga y Liniers, ambos héroes de las invasiones inglesas, por no adherir de primera a la Primera Junta. Más allá en la distancia y más acá en el tiempo, el Pravda ruso fue el monitor de la Revolución Bolchevique y su función de difusor de la doctrina, voluntad del régimen fue siempre valorada por los sistemas de gobierno socialistas de partido único.

Hay muchos más ejemplos como el Granma cubano o el Diario del Pueblo de República Popular China, pero de todos ellos podemos sacar que el periodismo tiene un muy fuerte gen de militancia política desde sus orígenes, y si bien el grito y la arenga a través del papel parece más moderada que la diatriba en los horarios centrales de TV o radio, no por eso deja de ser una fuerte presencia en esta ruidosa vocinglería.

Decir hoy que Clarín miente, si bien se hace referencia al órgano impreso, va de suyo que se incluye a las versiones digitales y a todos los otros medios del grupo. Todavía, el diario gráfico es símbolo de poder e influencia, los titulares de los diarios expuestos en los quioscos de las ciudades son el primer recordatorio de una noticia que luego se buscará en el celular o en la computadora. También se da el movimiento en sentido inverso, los temas que adelantaron los noticieros de la mañana o los panoramas de la tarde-noche al otro día se fijan como verdad incontrastable por haber sido impresos en un diario que quizá ni se compra.

Volviendo a la línea original, podemos afirmar que el periodismo militante no es cosa nueva lo que pasa que ahora el debate público es de una exposición casi pornográfica, porque además de la saturación de caras y gritos en la pantalla y en la radio, los mismos medios lo repiten hasta el hartazgo sin atinar siquiera a un pequeño análisis para aclarar lo confuso. Y lo que es, no un debate sobre la sobreviviencia de la democracia, si no los reproches por lo que se dijo y de qué lado se estuvo, pasa a ser un tema de ‘sumo’ interés para la gente que tiene problemas mucho más importantes.

Ahora bien, en términos sociales, el sector de medios da empleo a decenas de miles de personas que están permanentemente expuestas a los avatares de las vicisitudes empresarias. Léase en esto a los que por intereses completamente ajenos a la prensa buscaron sumar poder y dinero especulando con la cercanía de un poder político que se pensó perdurable. El colapso de ese discutible y sospechoso proyecto dejó colgados de la brocha a miles de inocentes que están a punto de quedar en la calle en una época de sobreoferta de mano de obra.

Reynaldo Sietecase y Alfredo Leuco fueron los últimos voceros de esta pelea en la enorme caja de resonancia que es la entrega de los Martín Fierro. En medio de la fuerte polémica por la inminente pérdida de varias fuentes de trabajo por la caída de varias empresas periodísticas que surgieron a la sombra del proyecto de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, de tener una prensa adicta a través del manejo de medios no por posesión directa, si no colocados en manos de empresarios amigos a los que les volcaba el grueso de la pauta oficial.

El manejo de esos dineros, el destino final que tuvieron, y si hubo intención más allá de influir en la opinión pública con voces dominantes, está en manos de la Justicia. Lo que hoy es un tema sumamente preocupante es la pérdida de empleos en un sector que no es muy dinámico en la creación de trabajo genuino.

Los reproches mutuos de quienes todavía están embanderados en ambos costados de la grieta, aclaran muy poco entre tanto griterío, pero lo cierto es que los manejos espurios de empresarios y gobierno K han provocado el colapso de muchos medios, por lo que desde los sectores más enfrentados con el actual gobierno arrecian las críticas como que está en manos de Macri solucionar las falencias empresarias y reparar las maniobras del kirchnerismo. Es cierto que ya es un tema social, que respaldarse solo en los resultados económicos no aporta ninguna solución a los problemas reales y acuciantes, eso solo expresaría una gran insensibilidad humana.

En lugar de tantos reproches, habría que buscar primero posibilidades de salvar a las empresas a través de proyectos cooperativos en el caso de los diarios y agencias de noticias, o de anular las concesiones de frecuencias y volver a concederlas pero con un estricto control de quienes son los nuevos concedentes y si brindan seguridad y solidez como empresas.

Eso quizás es lo que habría querido expresar Alfredo Leuco en su discurso en la fiesta de APTRA y no que los periodistas tienen que elegir mejor a dónde ir a trabajar, sabiendo que eso en la Argentina es imposible, y menos en un sector tan acotado como son los medios. Algo que por las dudas aclaró muy bien Marcela Feudale expresando la cruda realidad de quien desde la profesión de periodista, locutor, fotógrafo, camarógrafo o técnico, trata de tener un medio de vida digno, y si es posible estable.

Mientras tanto, el amable público tendrá seguramente otras cosas para discutir y preocuparse.