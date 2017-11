Stolbizer insistió en que Florencia Kirchner "no es inocente"

La diputada y líder del GEN, Margarita Stolbizer, ratificó hoy que Florencia Kirchner "no es inocente" en la causa Hotesur porque "a la muerte de su padre, ella y su hermano", Máximo Kirchner, "asumieron lugares de dirección en las empresas y se beneficiaron de manera directa con los pagos millonarios".



La legisladora, querellante en la investigación, se expresó de esta manera luego de que la joven asegurara ante el juez Julián Ercolini que no participó "en ninguno de los actos de comercio que insólitamente han sido definidos como una maniobra de lavado de activos de origen delictivo".



La hija del matrimonio presidencia concurrió este miércoles a declarar ante el magistrado pero se negó a responder preguntas y, en su lugar, presentó un escrito en el que resalta que los hechos que se le imputan sucedieron cuando ella tenía 15 años.



Ante ello, Stolbizer sostuvo que "no se están investigando hechos de cuando ella era menor de edad" porque, a su entender, a la muerte de Néstor Kirchner, Florencia y Máximo asumieron "lugares de dirección en las empresas y se beneficiaron de manera directa con los pagos millonarios que los empresarios contratistas del Estado hacían hacia las sociedades de la familia".



"La evidencia más grande de su responsabilidad y complicidad con la insolvencia fraudulenta de su madre, fue el hallazgo de varios millones de dólares en su caja de seguridad", resaltó.



En este sentido, la diputada consideró en un comunicado que "el origen ilegal del dinero que se encuentra en depósitos a nombre es producto de actos ilegales de sus padres".



En su declaración, Florencia Kirchner había explicado que fue accionista de la firma Hotesur, pero aseguró que el dinero que recibió "estuvo integrado al circuito financiero por lo que no necesitaba ser lavado para poder disponer libremente del mismo".



"Tanto la Sra. de Kirchner como sus hijos tuvieron la oportunidad de defenderse y probar que no han formado parte de una asociación ilícita con varios testaferros para lavar el dinero ilícito proveniente de hechos de corrupción, pero en sus presentaciones de esta semana eligieron no contestar, mentir y seguir denunciando una persecución que no existe.



Lamentablemente los hijos pagan por los delitos de sus padres y también por acciones propias", cerró Stolbizer.