Buenas noticias para la Cultura mendocina

Tu navegador no soporta los elementos de audio.

Hace algunos días la Secretaría de Cultura abrió las puertas de la remozada Mansión Stoppel para recibir la visita de la prensa con la finalidad de hacer públicas las obras que van a cumplir el objetivo de garantizar un nuevo reducto cultural donde los artistas mendocinos puedan exponer sus obras, en relación a esto el Secretario de Cultura Diego Gareca le dijo a Estudio 91.7 “Hicimos una presentación para la prensa aunque todavía no está inaugurada lo que va a ser el Museo Carlos Alonso y hay muchas historias de idas y venidas sobre esa propiedad. Se ha podido restaurar la casa y es muy importante lo que pueda suceder de ahora en adelante con la Mansión Stoppel. La inversión de los 44 millones con los que ha sido realizada la obra nos deja a los mendocinos un espacio para la cultura muy importante. El Museo Carlos Alonso es una suerte de homenaje que nosotros queremos hacer, cuando originariamente se gestó ese proyecto surgió con esa intención” explicó en relación a los dos espacios que se van a inaugurar, tanto la mansión propiamente dicha como también la nueva construcción que se ha realizado. “El espacio nuevo lo vamos a administrar en conjunto la secretaria de Cultura con Carlos Alonso y va a ser un nuevo espacio para muestras de arte”

Caminos del vino con música Ciudadana

Este año se celebra la décima edición del ciclo "Tango por los caminos del vino", con conciertos en bodegas, el Manzano Histórico, Cacheuta, La Enoteca, la Biblioteca Pública General San Martín, la explanada de la Secretaría de Cultura y el Teatro Independencia, entre otras locaciones.En este festival, que conjuga el arte de la música ciudadana con el vino, se podrá disfrutar del talento de destacadas agrupaciones como el Quinteto Contramarca, el Trío Barragán-Maroglio-Vega; Quinteto Ciudad; Altertango; El Malevaje; Susana Jerez y Varón Álvarez; Araca Aires Urbanos; Quinteto Jorge Astrudillo; Cangemi Grupo; Victoria Di Raimondo y Cuarteto La Púa; Trío Dalla Torre-Puebla-Bruno, entre otros artistas.

“El festival cumple 10 años y la verdad es qué hay distintas actividades, arrancamos el jueves en la bodega Salentein y hay una agenda importante que yo siempre recomiendo visitar en la página de cultura porque hay muy buenas propuestas de tango, es un espacio que se ha consolidado con el paso del tiempo y es como le ha pasado a muchos festivales que se pueden sostener en el tiempo y terminan teniendo ese respaldo y apoyo por parte de los mendocinos y los turistas, así que 10 años de tango por los caminos del vino, la verdad es que es importante para todos los mendocinos” detalló el responsable de Cultura mientras que sobre el canje de entradas que se realiza en la Secretaria de Cultura (España y Gutiérrez de Ciudad) también adelantó que algunos de los shows como los que se van a realizar en la explanada de la Biblioteca General San Martín, no van a requerir entrada por lo que es conveniente consultar la agenda del festival en la web de cultura: www.cultura.mendoza.gov.ar

Mendoza en Buenos Aires

Los días 24 y 25 de noviembre, desde las 20, la fiesta mayor de los mendocinos llegará a Buenos Aires. Se trata de una apuesta con la que el gobierno provincial busca promocionar la fiesta de la vendimia.La propuesta tendrá una duración de 50 minutos, contará con el guión del poeta y folclorista Golondrina Ruiz y con la puesta en escena de Hugo Moreno, ambos de gran trayectoria en espectáculos de este tipo.Las estrellas de la noche serán el vino y las decenas de artistas que desde distintos puntos de Mendoza van a coincidir en el mismo escenario montado en el Parque Centenario para el deleite del público. “Para nosotros es un gusto muy grande poder hacer esa vendimia en Buenos Aires en Parque centenario el 24 y25 de noviembre. Si algún mendocino anda por Buenos Aires está invitado a ver la fiesta que vamos a hacer ahí y que tiene la finalidad de difundir nuestro acto central en marzo en el Frank Romero Day” comentó y agregó que “es una forma de mostrar a los turistas que Mendoza no sólo tiene atractivos turísticos naturales sino también el fenómeno del vino asociado a la marca Mendoza y la vendimia es la celebración de la fiesta del trabajo del vino, por eso nos pareció muy importante estar con vendimia en Buenos Aires” aunque destacó que no es la única acción que la Secretaria de cultura va a realizar en la Capital Federal ya que también van a visitar la Biblioteca Nacional (la más importante que tiene el país) para dejar allí libros de autores mendocinos en una jornada en la que no faltará la música cuyana en vivo y un vino de honor para quienes se acerquen.

El Colón en Mendoza

Mientras Buenos Aires esté disfrutando del talento de los mendocinos en una vendimia creada para contarles como es nuestra fiesta mas importante, los mendocinos van a poder disfrutar de el ballet del Teatro Colon y en relación a esta oportunidad Diego Gareca puntualizó “En simultáneo van a estar sucediendo las actividades y tiene que ver con el convenio que el gobernador firmó con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que nos permite tener estas acciones que vamos a llevar adelante, va a ser un acontecimiento importante para Mendoza y para el Teatro Independencia en su tarea de coordinar acciones con el Colón ya que también estamos preparando lo que va a ser el desembarco de la Orquesta Filarmónica de Mendoza el año que viene en el teatro Colón”

Ya sobre el final de la charla con el equipo de Buen día Ciudadano, el Secretario de Cultura puso de manifiesto la excelente aceptación por parte de los mendocinos para con la Librería Pública Gildo D´Accurzio, la cual no sólo es única en el país sino que además representa un espacio que acerca los libros de autores locales a los lectores, tanto mendocinos como turistas y que pronto va a tener novedades en cuanto a espacios nuevos para leer en Mendoza y al aire libre. Ese mini balance sirvió para dejarnos una excelente noticia para todos los escritores locales y es que Mendoza va a ser parte de la Feria Internacional del Libro que se va a desarrollar en el mes de febrero en La Habana, Cuba. La Secretaría de Cultura va a estar presente en Cuba con Ediciones Culturales, con la librería Pública y los autores mendocinos“ finalizó