La prevención y la lucha contra la corrupción, es una tarea de todos

Cada vez que intentamos dejar pasar un acto de corrupción estamos inminentemente avalando en ello la Violación de Derechos Humanos. Si tomamos el último informe de Unicef que anuncia que 5,6 millones de niños de Argentina viven en la pobreza, podríamos decir, por ejemplo, que como ciudadanos somos parte de la cadena que influye para tener esa realidad.

Podemos pensar que “Somos una sociedad con la capacidad Intelectual para lograr desarrollar una estructura donde la corrupción se vea como el motor de ella o simplemente pensar que no es así”. Lo que sí está claro, es que por lo visto, no nos damos cuenta que la corrupción se ha tornado tan sistemática y por lo tanto se ha institucionalizado olvidándonos del devenir social como ambiental que nos impacta a diario.

Desde el 8 y hasta el 14 de Octubre, tuve el gusto de representar a VALOS en la Comitiva que viajó a Alemania junto a Julieta Anahí Arias -Asesora de Gabinete de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-, Ana Copes -Diputada Nacional por Santa Fe-, Diego Hernán Martínez -Jefe de la Unidad de Ética y Transparencia e la Dirección Nacional de Vialidad-, Iván Ruiz -Periodista de Diario La Nación- y Sergio Leonardo Rodríguez -Fiscal en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA)-. Fuimos con el objetivo de dialogar sobre la “Prevención y la lucha contra la corrupción” con diferentes sectores de ese país europeo, entre los que se destacan:Transparencia Internacional, LobbyControl, CORRECTIV, Bundestag Alemán (Parlamento), Ministerio Federal del Interior, Ministerio Federal de Justicia y Protección de los Consumidores, Ministerio de Relaciones Exteriores, Fiscalía General (Central de lucha contra la corrupción), GIZ (Agencia Alemana de Cooperación Internacional), Alliance for Integrity y Deutsche Lufthansa AG (Aerolíneas).

Tras la visita y lo encuentros antes mencionados, identifico y remarco diversos nodos de una red que no logra alcanzar su funcionamiento, entre ellos, por ejemplo: el desarrollo de la Seguridad Jurídica de Argentina en contra posición por Alemania, por ello aquí encontramos una primer dicotomía, y es que podemos tener un amplio despliegue de leyes incluso superior y mejor al de otros países; pero el gran problema de Argentina es que como Ciudadanos no respetamos las mismas y, aún peor, no las hacemos respetar. Algunos llaman a este fenómeno, la gran “viveza criolla”, yo solo me remitiré a ella como la gran barrera para superar la corrupción y lograr omitir así el quebrantamiento de los Derechos Humanos.

Entonces, podemos pensar que otros países a quienes buscamos imitar desde diversas perspectivas de desarrollo; resultado por su correcto funcionamiento institucional; demuestra una vez más que no es tan así, y que el resultado también depende del compromiso de sus habitantes, claro, destacando la importancia de su sistema de educación, factor imprescindible para crecer como país, al que aún no le brindamos la jerarquía necesaria.