Bolzoni filmará un video en Mendoza

A pesar de haber nacido en la provincia de Córdoba y de haber llevado su música por todo el territorio nacional, David Bolzoni siempre sintió un aprecio especial por Mendoza.

Amigos, fanáticos y buenas experiencias vividas en la tierra del sol y del buen vino han repercutido fuerte en el cantante, por eso, no es casualidad verlo bastante seguido en nuestra provincia presentando shows.

Tampoco es casualidad que Bolzoni elija Mendoza para impulsar sus proyectos, en este caso, la grabación del videoclip de su nuevo tema Francotiradora, que se rodará desde hoy y hasta el domingo con la participación de sus fanáticos menducos.

“Estoy lanzando un single que sale de la mano de un video y de un concurso. La idea es tratar de hacer algo diferente, dándole la oportunidad a los fans, que son los que te bancan. Entonces, de mucho ir y venir, con un par de ideas de las redes sociales, dijimos: ‘hagamos un concurso para que los actores del video sean fans’”, explicó el cantautor cordobés en diálogo con El Ciudadano.

En cuanto al clip, Bolzoni aclaró: “Hay una historia y un guión. Esta historia y este guión suceden al rededor de esa gira que vamos a hacer a lo largo de estos días y, cual búsqueda del tesoro, a los ganadores, que van a ser seleccionados por un jurado, les vamos a decir: ‘a tal día, a tal hora, tenés que estar y va a suceder tal cosa y vos tenés que hacer tal cosa’, y tiene que improvisar ahí, de una sola toma y en tiempo real. Esa es un poco la impronta del road trip”.

“Cuando nos dimos cuenta en dónde nos habíamos metido, ya no había vuelta atrás, porque la idea era muy buena y cuando la comentamos, a todo el mundo le pareció genial, así que dijimos: ‘Bueno, vamos a hacerlo’, por eso, el ojo del director, que es el mendocino Joel Diamante, tiene que ver mucho con todo esto. Todo el equipo de esta movida es mendocino, hasta la banda que está en el escenario conmigo, yo soy el único de afuera, el hermano cordobés”, añadió el cantautor.

Divina Marga, Gutiérrez, People, un show privado, Puente Bar y Daikiri son los lugares seleccionados por el creador de los hits Resistiré y Yo soy aquel para tocar en esta gira y realizar el clip de Francotiradora. “La adrenalina no deja de estar, porque son muchos shows seguidos. A esto se le suma saber que ahí se está haciendo un videoclip”, declaró.

Sobre la canción

“Francontiradora es mi vuelta a Córdoba, básicamente. Yo volví a Córdoba hace unos meses, al lugar en el que nací, donde me crié y donde conocí la música. Encontrarme con ese lugar donde todo comenzó y empezar a hacer música desde ahí me hizo ver un montón de cosas, que son las que por ahí me marcaron de chico”.

Nuevos horizontes

Hablando sobre el presente y pensando en lo que se viene, el artista adelantó: “Estoy dentro de un proyecto al que he sido invitado para tocar en una banda que se llama Santamarina, que es una de las agrupaciones fundamentales del cuarteto cordobés, que se había retirado de los escenarios después de 20 años. Volvieron y me estaban buscando para ser la voz de la banda, fue una señal demasiado grande como para dejar pasar, así que me sumé a la gira y estuve experimentando algo que me explotó la cabeza que tiene que ver también con todo lo que yo haga de ahora en más”.

