Diputados dictaminó a favor de la ley de alquileres

La comisión de Legislación General de la Cámara baja emitió hoy dictamen de mayoría a favor de la ley de Alquileres, con cambios respecto a la media sanción del Senado, ya que mantiene en dos años la duración de los contratos y modifica el mecanismo de indexación.



La idea del oficialismo es que la iniciativa pueda votarse antes del fin de año, preferentemente en alguna de las dos sesiones ordinarias previstas para el 22 y 29 de noviembre, según supo NA.



Si finalmente prospera la iniciativa con esos cambios, deberá volver al Senado para su sanción definitiva, si es que la Cámara Baja aprueba las modificaciones.



La normativa avalada suaviza el impacto del proyecto votado por unanimidad en el Senado en noviembre del año pasado: mientras que aquel fijaba en tres años la duración de los contratos de alquiler, la redacción del proyecto de Diputados conserva el plazo de dos, que se utiliza en la actualidad.



"Es necesario tener una ley que proteja a la parte débil de la relación que son los inquilinos pero que sea equilibrada para no desalentar la oferta. Si no hay oferta de inmuebles el primero que se perjudica es el inquilino que no tiene inmuebles para poder alquilar. Creemos que la ley que hemos dictaminado hoy es más equilibrada que la que venía con media sanción en el Senado", argumentó en diálogo con la prensa acreditada el presidente de la comisión de Legislación Penal, Daniel Lipovetsky.



El proyecto establece que el valor de los alquileres se actualicen de manera anual en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, prohibiendo abusos de inmobiliarias como el ajuste semestral del monto.



Uno de los aspectos medulares de la iniciativa tiene que ver con las imposiciones a las inmobiliarias, que en ningún caso podrán cobrar más de un mes de comisión por la celebración del contrato, y medio mes en la renovación del mismo.



Además, el depósito exigido será de un mes y no de dos como usualmente requieren las inmobiliarias actualmente.



A su vez, el texto consensuado indica explícitamente que las expensas extraordinarias quedan a cargo del propietario.



Cambiemos pretendía regular solamente la locación de inmuebles que no excedieran las 840 unidades UVA que se usan para los créditos créditos hipotecarios (actualmente equivale a menos de 16 mil pesos), dejando vía libre para que los contratos superiores pudieran seguir siendo acordados libremente por las partes.



Sin embargo, esa disposición generó fuertes resistencias en varios bloques de la oposición y fue finalmente dejada de lado.



Por otro lado, se ampliaron los instrumentos de garantía: recibos de sueldo, certificados de ingresos y recibos de caución servirán para facilitar el ingreso del inquilino al alquiler.



"Hemos dado un gran paso hoy al dictaminar. La ley de alquileres es una deuda del Congreso. Hace mas de 20 años que no hay ley de alquileres. En Argentina hay más de 7 millones de personas vinculadas con un contrato de alquiler", resaltó Lipovetsky.