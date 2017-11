Ailén Bechara confesó como fue el momento en el que supo que iba a ser mamá

COMPARTIDOS: 0

La semana pasada comenzó a circular la noticia que, Ailén Bechara está embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con el representante de futbolistas, Agustín Jiménez.

En una entrevista Ailen Bechara dijo:

— ¿Te acordás del momento en el que viste el “test positivo”?

— Fue un miércoles yo estaba haciendo una producción de fotos y agradecía que me habían puesto malla enteriza, porque sentía que mi panza iba a explotar… Mi amiga Paula, que también me maquilla, y las chicas de la producción me dijeron: “¿No estarás embarazada, nena?”. Así que llegué a casa, me hice el test.

— ¿Quién fue la primera persona en enterarse de que el test te había dado positivo?

— Cuando empezó a la salir la segunda rayita, necesitaba que alguien me confirme lo que estaba viendo y le mandé una foto a Paula (mi amiga), y me dijo: “Sí, nena, estás recontra embarazada”.

— ¿Cuándo se enteró Agustín, tu pareja?

— Le mandé una foto a Agustín y me dijo: “No entiendo ¿Qué es eso?”. Lo llamo, le cuento y al toque se apareció en casa. Estábamos los dos como que dudábamos, pensábamos “¿será cierto?”. Así que a las 02:00 de la madrugada, me hice un test digital, y ahí salió que estaba embarazada de dos – tres semanas.

— ¿Cuál fue tu reacción luego de confirmar que estabas embarazada?

— Llanto espontáneo de emoción; fue totalmente fue mágico, nunca me voy a olvidar de ese día.

— ¿Ya compraste algo para el bebé en camino?

— Yo no. Pero mi mejor amiga fue corriendo y me compró algo para recién nacido y mi suegra, que estaba de viaje, me trajo ropa que es un sueño.

— ¿Cómo te imaginás como mamá?

— Todo el mundo me ve remadraza; pero creo que nadie tiene el libro de como ser mamá, lo iré experimentando. Estoy refeliz y sé que este bebé va a ser el más querido del mundo.

— ¿Tenés algún pálpito respecto al sexo del bebé?

— Yo no tengo ninguna preferencia. Qué dios me mande el sexo que quiera. Pero según las “brujerías” de mis amigas, da un nenito.

Ailén estaba en plena sesión de fotos, en el marco de una campaña. Fue ese mismo día, al finalizar la jornada, que se hizo el test que, finalmente, confirmó sus sospechas.



Mirá también:

Daniela Cardone perdió todo tipo de escrúpulos y se sacó fotos bañándosehttps://t.co/mqSiS0UfpD — Diario El Ciudadano (@ElCiudadanoMza) November 14, 2017

Te puede interesar: