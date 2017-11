Aníbal Fernández escribió una dura carta contra Cristina Kirchner

COMPARTIDOS: 0

Aníbal Fernández pateó el tablero de la caótica interna del Justicialismo. El ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, publicó una dura carta contra la senadora electa, donde defiende a los dirigentes kirchneristas que se encuentran detenidos por causas de corrupción y cuestiona la ex presidenta por la campaña "light" de Unidad Ciudadana.

El ex candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2015 expresó: "No se puede hacer campaña con el culo en la mano".

"Con el Peronismo no alcanza, Sin el Peronismo no se puede" Néstor Kirchner (un grande de verdad)

Aníbal, se suma a Julio De Vido, quien envió un texto desde la cárcel también con duras críticas a la ex presidenta.

La carta comienza con una cita de Néstor Kirchner, a quien Aníbal Fernández califica, sugestivamente, como "un grande de verdad".

En uno de los pasajes, el también ex ministro del Interior, se refiere a Cristina Kirchner: "Aunque decidan una campaña light y amateur para evitar que se recuerde a la "Vieja Cristina", hacedora de tanto, mientras la "Nueva Cristina" habla de los logros de sus dos gobiernos; y aunque se limpie el horizonte de "dirigentes estigmatizados", dirigentes que se han roto el alma en nombre del Proyecto (por favor no me incluyan en esta calificación), aunque te pidan que no vayan a los actos, no integres las listas, no juegues. No se puede", dice.

Y lanza: "No se puede hacer campaña con el culo en la mano. No se puede ser socio de un club que no te quiere como un socio más, aunque pagues rigurosamente la cuota que, además no es barata. No se puede "parecerse" al enemigo utilizando hasta su terminología, sin pagar consecuencias. No se puede "ignorar" el fuego amigo y disfrazarlo de vehemencia. No se puede "aceptar o perdonar" las peores agachadas de mierda en nombre de la Unidad y la Concordia".