Alejandro Vandenbroele pidió convertirse en "arrepentido" en el caso Ciccone

COMPARTIDOS: 0

Fuentes judiciales indicaron que "un arrepentido recién lo es cuando empieza a hablar". Sin embargo, se confirmó que Vandenbroele -quien se encuentra en el banquillo de los acusados en el juicio por la ex Ciccone Calcográfica- estuvo 90 minutos ante el fiscal Jorge Di Lello, a quien le informó el cambio de defensa en manos del defensor oficial Juan Martín Vico.

Consultada la fiscalía, se negaron a dar información, pero no descartaron ni confirmaron los rumores.

El acuerdo para ingresar al programa de testigos e imputados colaboradores solo podría hacerse en las causas que están en trámite: el juez Ariel Lijo tiene en sus manos la investigación por enriquecimiento ilícito contra Boudou, las maniobras de The Old Fund con Formosa y el remanente de la causa Ciccone, donde debe resolverse además la situación de Ricardo Echegaray, el ex jefe de la AFIP.