Garavano sostuvo que Cristina "va a poder asumir normalmente" su banca

El ministro de Justicia, Germán Garavano, negó hoy que el Gobierno impulse detenciones de opositores políticos y estimó que la expresidenta Cristina Kirchner podrá "asumir normalmente" su banca en el Senado Nacional en diciembre próximo.



"Está claro que el Gobierno no está detrás de ninguna detención. El Gobierno se ha pronunciado a favor de que los casos sean elevados a juicio y no a favor de detenciones en particular", manifestó Garavano.



De todos modos, el funcionario insistió en que los exfuncionarios kirchneristas procesados y detenidos, "más allá de quejarse en términos genéricos del Estado de Derecho", "tienen que dar explicaciones de los hechos por los cuales están siendo acusados y sometidos a procesos porque así debe funcionar una democracia".



Incluso, en declaraciones a radio Continental, el ministro indicó que "lo importante es que la Justicia eleve los casos a juicio oral" y que "lo demás son todas medidas provisorias", en alusión a las prisiones preventivas.



"Hay que dejar que la Justicia avance y los exfuncionarios involucrados deben dar explicaciones", apuntó, al tiempo que desestimó la posibilidad de que el oficialismo le trabé el ingreso a la expresidenta Kirchner a la Cámara baja.



Al respecto, Garavano remarcó que él es "partidario de que las personas puedan ejercer sus derechos políticos pese a estar con causas" y agregó: "Salvo que haya un pedido judicial en contrario, creo que Cristina va a poder asumir como senadora nacional".



"Si se hace la presentación tendrá que ser el Senado como Cámara autónoma evaluar esa presentación", señaló respecto a su posible desafuero.



Asimismo, el ministro se refirió el proyecto del Poder Ejecutivo para reformar el Ministerio Público y, al respecto, sostuvo que es "indispensable" avanzar con esa iniciativa para ponerle límite temporal al procurador general, al advertir que "en esa linea han avanzado todas las jurisdicciones provinciales".



"El procurador tiene que tener un límite, es el actor central de la política criminal de un Estado, tiene una acumulación de poder enorme. El proyecto del gobierno nacional en nada afecta a los fiscales, y por el contrario reafirma su independencia", agregó.