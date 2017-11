Belasteguín y Lima se coronaron campeones del Master Padel 2017

El binomio integrado por Pablo Lima y Fernando Belasteguín, dirigido por Horacio Alvarez Clementi, le ganó en dos sets (6/1 y 7/6) a Sanyo Gutiérrez y Paquito Navarro y se coronó campeón del Master Padel que se disputó en el predio de La Rural en Palermo. De esta forma continúan en la cima del ranking World Pádel Tour como la pareja número 1.

Fernando Belasteguín, el mejor jugador del mundo, habló cuando finalizó el torneo y expresó: "Esto es muy lindo, ganar acá, en mi país, con mi familia en la tribuna apoyándome es muy emocionante. Fue un partido duro y supimos llevarlo a nuestro ritmo y ganar. El aliento de la gente es impresionante y se siente adentro de la cancha, por eso agradezco a todos los que vinieron al partido".

En tanto Pablo Lima, brasilero y la figura del partido, sostuvo: "Cada vez que vengo a Argentina la gente me recibe muy bien, es envidiable el público de este país porque no paran de alentar y gritan todos los puntos. Me sentí muy a gusto jugando acá y espero que el año que viene podamos volver", finalizó.

El Master Padel se jugó íntegramente en el predio de La Rural, Capital Federal, y contó con la presencia de las mejores duplas del mundo.

Texto: Gentileza Lucas Pérez