De tradiciones, grietas y otras yerbas

En estos días uno puede observar, divertido o azorado, según su humor, como las más nimias cuestiones nos "agrietan", alimentan dicotomías vanas, y van llenando el espacio y el tiempo de una sociedad con su brújula averiada. No da para tomarlo muy en serio, aunque tampoco muy en broma - vaya ambigüedad- pero merece algunas consideraciones.

Tomemos el caso Halloween vs. Día de la Tradición. Se alzaron voces a favor y en contra del festejo foráneo, pero luego cuando llegó la fecha donde conmemoramos el nacimiento de José Hernández aquellos defensores de lo autóctono no mostraron el mismo espíritu purista, mientras del otro lado decían "por qué no se disfrazan de paisanos", como si vestir ropas tradicionales fuera un disfraz.

Pero bien mirado, en realidad el Martín Fierro, o Hernández a través de su figura, ya comenzó a marcar clarito esta grieta que hoy nos agobia y que parece entonces venir desde el fondo de los tiempos. El poema gauchesco, que adorna muchas bibliotecas pero no parece correr la misma suerte a la hora de ser leído, contiene la cuestión esencial que surcó nuestra historia, y es el contrapunto entre los valores de Fierro y del Viejo Vizcacha. Lo correcto o la avivada, el camino difícil o el atajo, son cuestiones que moldearon nuestra historia, marcas en el orillo que aún dañan el tejido social.

Pero hay además otra situación que Fierro pone en claro, que también surca nuestra historia, y en conjunción con la primera conforman este cóctel tóxico para cualquier institucionalidad o república que se precie. Es el estigma de que el enemigo siempre está adentro. Hernández describe el conflicto donde el gaucho que se niega a que se lo reclute para el Ejército a combatir en el frente interno, ya sea al malón o para el caudillo de turno.

Ya esa Argentina naciente se dedicaba a pelearse contra sí misma. A lo largo de la historia el ejemplo se repitió hasta el hartazgo, y gran parte de la política siempre se valió de la división, del ellos o nosotros, hasta que la práctica se profesionalizó con el peronismo y se doctoró con el kirchnerismo.

A la vez, las enseñanzas del Viejo Vizcacha se volvieron modelo ético de la práxis política. El roban pero hacen significó negociar los principios en pos de supuestos beneficios materiales, que nos dejaron sin los unos y sin los otros.

Claro, la historia no se puede reescribir -aunque se ha intentado sin pausa durante el siglo y medio que transcurrió entre la obra de José Hernández y el presente- y entonces queda el ejercicio de hacer lo que nunca hicimos. Entenderla para ver si esas grietas que nos recorren como heridas se pueden cauterizar. Si se puede construir un cuerpo social coherente y con metas comunes, o seguir siendo dos mitades irreconciliables. Para los que no soportamos más este estado de disputa y conflicto permanente, es un camino obligatorio.