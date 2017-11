Luego de los Paradise Papers la OA puso la lupa sobre Aranguren y Caputo

COMPARTIDOS: 0

La Oficina Anticorrupción (OA) les pidió este a los ministros de Energía, Juan José Aranguren; y de Finanzas, Luis Caputo, que “ratifiquen o rectifiquen” los datos de sus declaraciones juradas, a raíz de las revelaciones del denominado informe Paradise Papers, que vinculó a ambos funcionarios con sociedades offshore. Además, la OA le pedirá al ministro de Justicia, Germán Garavano, la autorización para poder observar la documentación.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que Caputo aparece como quien manejó el fondo de inversión Alto Global Fund, inscripto en las Islas Caimán, un paraíso fiscal. El funcionario habría tenido a su cargo Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en el Estado de Delaware, uno de los más pequeños de Estados Unidos, conocido como un paraíso fiscal corporativo porque permite la exención de impuestos a sociedades en manos de extranjeros no residentes. Al ser consultado sobre el tema por medios porteños, Caputo sostuvo que no existía “ningún conflicto de interés” y que “hoy” no tiene “nada que ver” con Noctua.

Por su parte, Juan José Aranguren, según el informe de la ICIJ, se habría desempeñado como director de una sociedad offshore radicada en Barbados, que fue beneficiada con contratos de venta de gasoil al Estado argentino por más de U$S 150.000.000. Mientras se desempeñaba como ejecutivo de Shell, integró los directorios de al menos dos sociedades offshore: Shell Western Supply and Trading Ltd y Sol Antilles y Guianas Limited.

A través de un comunicado, el ministro de energía aclaró que, desde que es funcionario público, no tuvo participación “en ninguna operación adjudicada a Shell” y que “todas las compras de Enarsa y Cammesa se hacen a través de licitaciones públicas”.

