¿Operación Masacre? un joven denunció que policías lo golpearon brutalmente

El pasado domingo a la madrugada ocurrió un hecho que despertó mucha polémica y gira en torno a un supuesto caso de abuso de autoridad de la Policía de Mendoza.

Abel, un joven que trabaja en un lavadero, dijo que él y sus amigos fueron víctimas de una brutal requisa en el Parque General San Martín, donde él fue, según su versión, brutalmente golpeado por efectivos policiales y sin motivo alguno.

El muchacho se trasladaba en un vehículo con un grupo de conocidos cuando cerca de la rotonda de la Universidad Nacional de Cuyo fueron detenidos por los efectivos de seguridad, según manifestó.

“Se paró un móvil policial por adelante y una camioneta por detrás. Los policías pegaron un grito de que nos bajemos del auto y nos tiremos al piso” contó el muchacho.

“A uno de mis amigos lo agarró un policía le dio un zamarrón y lo tiró al piso” dijo el joven y además aclaró: “no nos resistimos, no teníamos nada que ocultar”.

Según su relato, su amigo miró a un policía y recibió una paliza “¡no me mirés culiado, bajá la cabeza!” explicó que fue lo que le dijeron a su amigo los efectivos. “Ahí miré y me dijeron lo mismo a mí” explicó el joven y además según su versión, fue en ese momento cuando se produjo una brutal golpiza contra él.

“Revisaron el auto, no encontraron nada porque no teníamos nada”

“Nos subieron a un patrullero y nos llevaron a la comisaría 5º” explicó.

En el móvil, según contó Abel, también se vivió un momento de mucha tensión cuando uno de los detenidos en pleno traslado les dijo a los efectivos que hubo abuso de autoridad y según el relato del joven les respondieron “¿Me estás amenazando?”.

Las horas siguientes fueron agónicas según lo que narró: “En la comisaría no paraba de sangrar y nadie me prestó ayuda y me empecé a descomponer por los golpes y la sangre perdida”.

“Nadie me daba explicaciones”.

“Me dejaron 13 hs metido en el calabozo. Luego me llevaron a la comisaría 6º y me hicieron una causa argumentando “resistencia a la autoridad” para tapar lo que me habían hecho” explicó Abel.

“Hice las denuncias correspondientes” finalizó el joven.

