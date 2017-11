Niño mendocino tiene hidrocefalia y necesita un andador

COMPARTIDOS: 0

Liliana Elizabeth Tobares es mamá soltera y tiene 3 hijos dos niñas y un varón de 3 años que tiene hidrocefalia. Liliana lucha todos los días por darle de comer a sus hijos mientras los 4 viven en una pieza con baño en Villanueva.

Liliana un día sintió que la situación la superaba y se permitió pedir ayuda enviando un mensaje a la radio y no lo hizo para contar toda su historia ni victimizarse por ello, sino para pedir un andador pediátrico para su hijo.“Con él – por Lautaro- tuve un embarazo perfecto, todo bien pero a los 4 o 5 meses su pediatra se dio cuenta de que no giraba, no se sentaba y a los 7 meses le hacen un estudio en el Notti a su cabeza y resulta que tiene hidrocefalia. Nació con una hidrocefalia, pasó el año y a los 2 años y 8 meses tuvo una convulsión muy grande a las 9.30 hs de la mañana y a las 11 lo operaron le pusieron una válvula en el cerebro” comenzó contando Liliana a Estudio 91.7 sobre la enfermedad de su pequeño hijo, y las consecuencias de la convulsión que el niño sufrió hace mas de un año. “tuvo un pequeño retraso antes de sentaba y se paraba y a raíz de esa convulsión su cerebro tuvo un pequeño daño, además de su enfermedad que se la detectaron tarde”

“Yo no tengo obra social, soy una mamá de 45 años sola que trabaja pero me es imposible comprar un andador porque mis recursos son muy pocos. yo en la mañana estoy con Lautaro y no lo puedo dejar solo. En la mañana va mi nena mayor al secundario y en la tarde ella se queda con el Niño y yo salgo a trabajar de servicio doméstico” explica Liliana quien dentro de su humildad cuenta que su hija que está terminando el secundario, se prepara para ingresar a la Universidad.

En cuanto a la obra social la pregunta que cualquier ciudadano se hace es ¿cómo un pequeño con discapacidad no cuenta con obra social para su tratamiento, dado que se trata de una patología compleja? La respuesta está como tantas veces en la burocracia de las instituciones“Tres veces tuve que hacer los trámites para la pensión de Lautaro. Desarrollo Social de Guaymallén siempre me la rechazaba, porque el padre salía en la Afip y no se le daba de baja, porque yo salía soltera y tenía que poner separada de hecho y yo a Lautaro lo he tenido 5 veces internado en el Notti y aveces se me vencían los papeles y volvía a arrancar otra vez con el trámite hasta que el 24 de agosto me llenaron los papeles para la pensión de Lautaro y me dijeron que puede tardar entre 8 mese hasta un año” relata la mujer que la semana próxima vuelve a “internarse” en el Hospital Notti junto a Lautaro por una nueva intervención a la que van a someter al pequeño.

Vivienda digna

Si bien cuentan con el certificado de discapacidad de Lautaro, ese documento es lo único que posee para explicar cada vez que va a una oficina pública, ya que cada vez que ha acudido al área de Desarrollo social de Guaymallén, le han prometido visitar su vivienda pero nadie se ha acercado hasta el garage de Villanueva donde Liliana vive junto a sus hijos.

Se trata de una pieza con baño, un espacio donde se duerme, se come se estudia y también se pasa angustias mientras la familia sueña con una casa propia. Liliana esta inscripta desde hace muchos años en el IPV y está dispuesta a pagar por su casa, porque sabe que necesitan una vivienda digna para seguir creciendo y soñando como familia.“Yo trabajo, mis hijos son muy limpios van a la escuela pero por ejemplo no tengo heladera y salir a hacerla reparar cuesta dinero y yo hace dos años que no paro, mis hijas saben que no paro para que ellas coman y puedan ir a la escuela” dice la madre entre lágrimas mientras también nos cuenta que lava todo con lavandina porque en el baño es el único lugar donde puede asear los utensilios de la cocina.

El andador, la punta del iceberg

La necesidad de ver a su hijo avanzar en su rehabilitación, la llevó a buscar ayuda y pedir a quien pudiese dar una mano un andador pediátrico, “Que Lautaro tenga un andador serviría para que yo en la mañana cuando me pongo a cocinar él pueda estar cerca, pueda mover sus piecitos, su cabeza porque después de la operación le cuesta afirmarse” dice y explica que el niño pasa casi todo el día acostado en la cama o en un cochecito cuando lo llevan cada 15 días a rehabilitación al Hospital Notti. “hay ciertos andadores que vienen con asiento, ruedas, se levantan… yo no pido un andador súper sino algo casero para que mi hijo pueda estar parado al lado mío y pueda ir apoyando los pies, pueda estar sentado y despacito se levante, porque de estar acostado sus piecitos se están torciendo. Pero todo es dinero”

En este caso como en tantos otros un pedido concreto y urgente revela una necesidad mayor o una serie de necesidades que no están cubiertas. “Ningún asistente social a venido a ver cómo vivo, me dijeron que me iban ayudar con el equipamiento y después de que pasaran las elecciones iban a venir y no han venido, también fui al ministerio de la nación en calle Gutiérrez y hablé con una asistente y también me dijeron que iban a venir y nunca han venido. Yo no le pido al gobierno que me mantenga o que digan: es una señora pobre con un hijo discapacitado y hay que ayudarla, es por la ayuda del momento, yo vengo luchando desde que Lautaro nació, sola con mis hijas y he trabajado desde que me levanto hasta que me acuesto” finalizó Liliana confiando con mucha humildad en la solidaridad de los mendocinos.

Para quienes deseen ayudar a esta mamá puede comunicarse con ella al teléfono Nº 2613630869 o bien al Whatssap de Estudio 91.7 Nº2615027090.