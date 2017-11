Sampaoli: "No me gustaría que nos toquen equipos que llegan a la definición"

COMPARTIDOS: 0

El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, reconoció hoy que en el sorteo de la primera fase de Rusia 2018 no le "gustaría" quedar encuadrado con "equipos que llegan a los momentos decisivos", como España.



"Miro y me gustaría que no me toquen equipos que en la historia demostraron que están en momentos decisivos de un Mundial, porque harán una zona muy dura. Esperemos que no enfrentemos a selecciones que en los Mundiales han hecho historia", afirmó en conferencia de prensa.



En ese sentido, Sampaoli indicó que Argentina deberá "ser fuerte mentalmente" durante el mes que dure el Mundial de Rusia, si quiere terminar con una sequía de 24 años sin títulos oficiales a nivel de Selección mayor.



"Vamos a tener que ser fuertes mentalmente, como lo son las selecciones de Alemania y España, por ejemplo, porque son equipos Campeones del Mundo. En Chile me tocó jugar en Brasil 2014 con España y es muy complicado", afirmó.