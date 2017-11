Levante: el enfermo del mundo

A principios del Siglo XX era un lugar común leer en los libros especializados en relaciones internacionales de la época que el Imperio Otomano era el “enfermo de Europa”.

Muchos años han pasado de esa afirmación y el mencionado imperio duerme en el desván de la historia junto a otras empresas humanas similares.

Con los tratados de paz con los que se le puso término a la Primera Guerra Mundial, en los despachos de las cancillerías inglesa y francesa –principalmente– pero también con la inspiración superior de una idea, la joven democracia norteamericana se quiso sellar su destino.

Bajo la idea inventada por Woodrow Wilson, el loco presidente demócrata estadounidense que hizo del pacifismo su bandera se trazaron las fronteras de los nuevos estados. Él sostenía que la única forma de “pacificar” el mundo era instaurando una suerte de democracia universal, pues no hay conflictos ni guerra entre ellas.

Lo había pronosticado el filosofo Emmanuel Kant, pero la idea nunca había visto su concreción práctica. De hecho, la naciente democracia norteamericana se había ido a las manos con la monarquía constitucional británica en 1814 por unas deudas impagas.

Así se lo hizo, y sobre esos escritorios se trazaron las líneas, muchas veces rectas, de los nacientes y ficticios Estados; tales como Irak, Siria, Jordania, el Líbano e Israel, a la par de las denominadas monarquías del Golfo Pérsico.

Cuenta una anécdota histórica que cuando un asesor le hizo notar a uno de los que manejaba la escuadra y el compás con gran imaginación, que en el largo plazo esas naciones estallarían en pedazos por sus tensiones internas.

Winston Churchill, que de él se trataba, le contestó muy suelto de cuerpo: “Jovencito, en el largo plazo estaremos todos muertos.”

Pues para nosotros que no estamos muertos ha llegado el largo plazo planificado en Versalles y reafirmado en Yalta. Estamos aquí y no ya el Imperio Otomano, sino todo El Levante es quien se ha convertido en el enfermo, no ya de Europa, sino del mundo todo.

Sucede que en su afán ordenancista, los vencedores no de una, sino de dos guerras mundiales y de la Guerra Fría creyeron que la democracia les podía ser impuesta a los vencidos a punta de bayonetas. Olvidaban el sabio consejo de José Bonaparte que con ellas pueden hacerse muchas cosas, menos sentarse sobre ellas.

Pero fundamentalmente, no tuvieron en cuenta que se trataba, en realidad, de tribus con banderas. Por ejemplo, no existe tal cosa como un estado iraquí, pues al norte vive un aguerrido pueblo conocido como los kurdos, al centro –por su parte– lo hacen árabes musulmanes sunitas y al sur sus primos enemistados, los chiitas. Para colmo de males, los kurdos no se reducen a su porción iraquí, ya que, también, moran en Siria, Turquía e Irán.

Tampoco reina entre ellos una armonía racial. Con un Irán que supo pertenecer al Imperio Persa, que como tal es considerado uno de las fuentes de los pueblos arios.

Israel, por su parte, es un verdadero crisol de etnias. Las que van desde los judíos semitas o sabras hasta los negros etíopes del viejo reino de Saba, pasando por los rubicundos eskenazi venidos de la Europa Oriental después del Holocausto.

Paradójicamente, pese a su diversidad, será Israel el único que pueda construirse a sí mismo como un verdadera democracia moderna. Lo que, a su vez, lo convierte en la piedra del escándalo para los que no pueden ni quieren serlo.

Otro Estado peculiar lo constituye Turquía que siendo musulmán moderado no es árabe. Y es precisamente su moderación la que nos llama la atención. Pues, ella surge en medio de un vecindario no caracterizado, precisamente, por ella. Un interesante punto sobre el que volveremos más adelante.

Llegado a este lugar, el lector podrá lícitamente, preguntarse cuál puede ser el interés de un argentino de ocuparse de esta compleja problemática.

Al respecto, y más allá de las generalidades de la globalización, le podemos responder que nuestro país ya sufrió dos atentados vinculados con la problemática de El Levante. Y que muy bien puede sufrir otro si volvemos a mal interpretarla. Especialmente, cuando hemos abierto nuestras puertas, generosamente, a los inmigrante de esa castigada zona.

No somos una potencia mundial, tampoco estamos llamados a darle consejos a nadie. Sin embargo, creo que bien harían las potencias occidentales en dejar que El Levante solucione sus problemas por sí mismo. En nada ha ayudado la política del elefante en el bazar.

Volviendo sobre el caso turco, bien vale recordar que ellos encontraron en Mustafá Kemal Atatürk a su reformador, a la persona que los introdujo en la Modernidad tras su dolorosa derrota en la Primera Guerra Mundial.

Mientras sus enemigos se repartían los despojos de lo que había sido el Imperio Turco, él se dedicó a transformarlo desde adentro. Al efecto, le dio una constitución laica, simplificó su complicado alfabeto y occidentalizó sus costumbres. Pues como el mismo solía decir: “Hay muchas culturas, pero una sola civilización, la Occidental”.