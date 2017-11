Cascotearon el auto en el viajaba Mónica Farro y Cecilia Oviedo

COMPARTIDOS: 0

Mónica Farro y Cecilia Oviedo fueron víctimas de la inseguridad este jueves por la noche. Las vedettes estaban yendo a hacer una presencia en el boliche Fakiou de Quilmes cuando en la bajada de la ruta 2 hacia esa localidad fueron atacadas a piedrazos.

Una de ellas dio en el vidrio polarizado del auto e impactó levemente en el rostro de Oviedo.

“Por un centímetro la piedra no me pegó en la cara. Esto pasó dos y media de la mañana. Atinamos a no parar. Nos preguntábamos qué pasó. Estábamos yendo a trabajar. Nos guiábamos con el GPS. Llegamos al boliche después. Por suerte estamos todos bien”, manifestó Farro enMañanas Argentinas por C5N.

“En la bajada de Quilmes te tiran piedras para robarte, por suerte estamos todos bien. Basta con esta inseguridad Pato Bullrich. Empiecen hacer algo. Mañana no sabes si volvemos vivos a nuestras casas. Mucha bronca y Tristeza”, mencionó Oviedo en Twitter junto a un video de los destrozos.

En la bajada de Quilmes te tiran piedras para robarte x suerte estamos todos bien ...Basta con esta inseguridad @PatoBullrich empiecen hacer algo mañana no sabes si volvemos vivos a nuestras casa ..Mucha bronca y Tristeza pic.twitter.com/kS4v9IiG3e — Cecilia Oviedo (@CeciOviedoUnica) November 10, 2017

