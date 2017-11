Limpiaba un micro y se encontró más de $100 mil

COMPARTIDOS: 0

Emilce Cortez es una joven de 22 años que trabaja hace 3 años en Transpuntano limpiando colectivos en San Luis.

El martes o miércoles de la semana pasada, mientras le hacia el aseo a uno de los micros, encontró una carpeta con documentos y comenzó su odisea para encontrar a la dueña.

Emilce contó: “Fui al colectivo y cuando empiezo a limpiar veo una carpeta en el tercer asiento individual. La reviso y encuentro documentación, certificado de discapacidad, estudios y papeles. No revisé más”.

La joven se dirigió a su oficina para encontrar el número de teléfono de esta persona y cuenta: “ahí encontré dos cheques a nombre de la persona discapacitada. Estaban firmados y listos para cobrarlos. Uno era de 55 mil y el otro de 49 mil. Enseguida pensé que la señora se quería matar, que estaba rasguñando las paredes. Me desesperé porque capaz que le daba de baja a los cheques por la pérdida”, explicó.

De inmediato se fue a la guardia y allí cotejaron los datos y lograron dar con la información de la dueña de la plata. Emilce llamó a la señora y sostuvo que “a ella le volvió el alma al cuerpo”.

La damnificada llegó en media hora a la sede de Transpuntano, en Ruta Nº 3 kilómetro 0,5 y Emilce cuenta: "“le dije que mirara toda la documentación, que yo no había revisado nada. Mi recompensa fue el agradecimiento, pero insistió con que me quedara 300 pesos que me ofrecía, me suplicó que me los quedara. Yo no quería aceptarlo. Uno nunca sabe para qué necesita el dinero la otra persona, capaz que juntó para algo importante”, argumentó la trabajadora.

“Cada día por medio encontrás cosas como teléfonos. Me quedo esperando los llamados o llamo yo misma. Algunos tienen patrón de bloqueo y tengo que esperar. Me las rebusco para conseguir un contacto y poder devolverlo”, concluyó Emilce.

