Cazabán: "Hay contradicciones en la declaración del principal testigo"

Luego de conocer la decisión del tribunal la cual le concedió la prisión domiciliaria a Julieta Silva, Alejandro Cazabán, abogado defensor de la acusada, dialogó con Estudio 91.7 sobre el hecho “El fallo del tribunal es un primer paso para nosotros como defensores. Puso las cosas un poco más en orden, le dio un poco de racionalidad a lo que venía haciendo la fiscal Rossi que había confirmado en parte el Doctor Peñasco y que consistió en la falta de consideración, de valoración de pruebas que estaba incorporadas al expediente y una interpretación muy antojadiza que terminaba recayendo todo el peso en la imputación que se le hacía a Julieta hasta ayer”

El abogado catalogó al fallo como “serio” y “sólido” por tomar en cuenta los fundamentos y alegatos de la defensa y así dejar caer las calificantes de “alevosía” y “vínculo de pareja” “se mantiene la posibilidad de un homicidio simple por dolo eventual y lo que nosotros veníamos diciendo ordena también que se investigue un homicidio culposo agravado pero culposo que es lo que nosotros consideramos que ha ocurrido” aseveró.

Cazabán detalló que el fallo descartó que haya habido un plan criminal por parte de su defendida con respecto a Genaro.”No hay Móvil, no hay motivo, no hay elemento probatorio alguno que así lo indique y en segundo lugar tampoco hay alevosía y como consecuencia de ellos tampoco se pudo probar que Julieta vio el cuerpo y entonces lo que queda es una cuestión técnica por resolver” haciendo alusión a la enfermedad visual de la acusada, la luminosidad del lugar o el nivel de alcohol en sangre o si ella no sabia que el cuerpo de Genaro estaba tendido en el suelo.

En cuanto a las diferencias entre dolo eventual y el culposo Cazabán usó ejemplos para que quedara claro ”Yo considero que es un dolo eventual porque puedo provocar un daño y soy indiferente y continuo con la conducta y provoco el daño eso es dolo eventual. Y el culposo es que yo hago un manejo imprudente no me hago esa representación de la posibilidad de un daño sino que actúo imprudentemente por ejemplo cuando uno anda a exceso de velocidad y en vez de andar a 50 anda a 120, hay culpa grave que está prevista en el el código. Nosotros decimos que investigue los dos tipos penales el dolo eventual y la culpa la diferencia técnicamente es muy fina muy delicada”

El abogado no sólo habló técnicamente sobre los detalles que el tribunal tuvo en cuenta para otorgar este beneficio a Silva sino que además comento detalles de la acalorada jornada que se vivió en la primera cámara del crimen de San Rafael “Ayer el tribunal le llamó la atención severamente a la fiscal Rossi porque ella tuvo primero la impertinencia de pedirle prudencia al tribunal y el tribunal le dijo que en todo caso la que tiene que debe ser prudente es ella. Creo que hubo un apresuramiento en la calificación, lo dijimos en el alegato hubo omisiones gravísimas en la recolección de pruebas que afectan tanto a la victima como a Julieta porque la prueba es la prueba, la prueba es objetiva”

En cuanto a los errores en las pericias Cazabán apuntó contra la fiscal Andrea Rossi y puso como ejemplo lo sucedido con el testigo Ariel un cuidacoches que se encontraba trabajando cuando silva y Fortunato salieron del bar La mona “nosotros detectamos 35 contradicciones y ellos tomaron como testigo confiable fiel fidedigno ese testimonio. Bueno ese testimonio que supuestamente era el único testigo presencial del hecho nunca jamás se le preguntó dónde estaba estacionado el vehículo cuando Julieta sale y Genaro supuestamente se agarra y luego se cae producto de la corrida. Ese dato del auto donde estaba ubicado cuando fue interrogado dos veces es fundamental para determinar la mecánica del accidente y nunca se le preguntó y ese es un error garrafal porque ayer yo le advertí al tribunal la importancia de donde estaban los vehículos porque acá las distancias las velocidades los movimientos en este y en cualquier otro hecho es clave y eso es la responsabilidad de la fiscal que estaba ahí entonces en vez de haber dedicado tanto tiempo en atender a la prensa y dar conferencia de prensa ese mismo énfasis e interés lo debió haber puesto en la investigación del hecho que para eso es su función específica”

Sin lugar a dudas el caso Fortunato ha sido y es uno de los mas resonantes del año a nivel provincial y que se vio replicado por medios nacionales causando conmoción y versiones encontradas. Desde el primer minuto la condena social cayó sobre la acusada y en relación a esto el letrado explicó Desde el punto de vista técnico y profesional me parece que hubo un apresuramiento en calificar el hecho cuando todavía no estuvo recolectada toda la prueba. Había prueba fundamental, prueba inmediata por ejemplo testigos presenciales del hecho tardaron 8 y 18 días en citarlos a declarar” también se refirió a la labor del Juez Peñasco como “arbitraria, caprichosa y casi desconociendo el derecho” en función a eso hablo de la importancia de ser muy restrictivo con respecto a cuestiones elementales como por ejemplo el vínculo de pareja “hay que ser muy restrictivo a la hora de definir una pareja en términos penales para poner un agravante que va a llevar una pena de prisión perpetua, y esto no tiene que ver con Julieta sino con todos los ciudadanos, porque la justicia no puede actuar impulsivamente o por lo que diga la opinión pública”

En cuanto a la situación actual de la acusada, Cazabán explicó que se encuentra en una casa que es de su padre, que ayer mismo tomó contacto con sus hijos y que tiene puesta la tobillera electrónica esta monitoreada con obligación de no moverse dentro del circuito que le ha mandado la autoridad”

Sobre los próximos movimientos de la defensa mientras aguardan el juicio el defensor adelantó “Vamos a evaluar la resolución de la cámara, tenemos que leerla detalladamente y en función de eso cómo defensa vamos a propiciar algunos actos que les iremos comunicando a medida que lo vayamos haciendo”