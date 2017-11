El Gobierno quiere dar de baja a 500 de los 3.000 sindicatos

COMPARTIDOS: 0

Las palabras de Mauricio Macri referidas sobre que conviven "3.000 sindicatos" en el país" tendrá hoy su correlato en la cartera laboral: el equipo del ministro Jorge Triaca hará un relevamiento del conjunto de las asociaciones sindicales y, según anticipan, "unas 500 podrían dejar de existir en el corto plazo".

Este nuevo nudo de conflicto no figura en el borrador de Reforma Laboral que el Gobierno le hizo llegar a los gremios. La manera de concretar la baja de gremios sería mediante resoluciones administrativas de la cartera laboral.

Desde Trabajo explicaron a este diario que "en línea con las palabras del Presidente estudiaremos de manera rigurosa que los gremios estén en regla. Si de lo legal hablamos, ya estamos viendo que 500 gremios podrían perder su estatus de registro ante la Dirección Nacional de Asuntos Sindicales".

Amplían que "actualmente existen 400 gremios con personería simple, es decir sin personería gremial y otros 2.600 que sí son sindicatos constituidos con su respectiva personería gremial".

Agregan: "Durante toda la era (del ministro K Carlos) Tomada se crearon 1.000 sindicatos bajo este sistema 'simple' y en lo que va de nuestra gestión apenas se crearon cuatro".

¿Qué relevamiento empezará a hacer Trabajo desde hoy? Verá si se han presentado los balances, si se cumple en las comisiones directivas con el cupo femenino y otras cuestiones que podrían generar vacíos administrativos y legales.

También sobrevuela la cuestión en esta depuración que encara el Ejecutivo sobre "quién se arroga la representación gremial en una negociación paritaria. ¿Puede ser que un gremio diga que representa a todo el sector?", se preguntan en Trabajo. Ponen como ejemplo que en muchos casos un gremio negocia por todo el sector cuando no lo representa.

Ayer, el triunviro Héctor Daer se refirió justamente al tema de la cantidad de gremios que existen en el país al considerar que "es una realidad " y que hay "sindicatos que discuten convenios y sindicatos que no". Y explicó que "hay una cantidad de ellos que se formaron y han desaparecido, que no funcionan, que hace años que no eligen autoridades, que nadie sabe si existen o no".

Y agregó: "Son temas muy puntuales. Lo que hay que tener cuidado es de no ir en contra de las leyes supranacionales, que son los acuerdos de la OIT de libertad sindical, porque ahí abrimos un debate sobre si se está a favor o en contra de sindicalismo".

Por otro lado, respecto al borrador de Reforma Laboral la CGT pedirá una ampliación de tiempo para encontrar una posición común para luego emitir una opinión (les habían pedido una respuesta para este jueves). El cronograma, entonces, da cuenta que habrá una reunión de mesa chica esta semana para luego dar lugar a un reunión de Consejo Directivo. Y recién después, el Gobierno tendrá la devolución de la CGT.

Hoy por hoy, hay cautela entre los dirigentes: pusieron a trabajar a los asesores legales de los gremios. De hecho, y a propósito de los tiempos, Daer comentó que el texto "tiene un montón de cosas y habrá que ver si trae detrás alguna trampa en la letra chica".

Entre otros, el rubro indemnizaciones hace ruido: "Quieren que los gremios aporten con fondos para generar una bolsa que sirva de fondo compensatorio por si una empresa despide a un trabajador. Es algo ilógico: no es nuestro el vínculo laboral", explican.

El otro punto que no les cierra es sacar al aguinaldo de las indemnizaciones.

"¿Cómo van a sacar ese concepto que para colmo es remunerativo?", se preguntan en un importante gremios.

Daer en sus declaraciones radiales consideró que "nosotros no vamos a claudicar con el tema indemnizatorio".