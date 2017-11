El recordado Oscar Víctor Trossero

COMPARTIDOS: 0

“Doctor me duele acá”, dijo Oscar señalándose el pecho, luego de finalizado el partido de aquel 12 de octubre en Rosario.

Cacho Paladino, médico de River Plate y facultativo de prestigio que atendió, entre otros deportistas, a los campeones mundiales Nicolino Locche, Carlos Monzón y Víctor Emilio Galíndez lo auscultó y al corroborar que no era un dolor agudo le dijo que luego de la ducha lo revisaría más en detalle.

Pero no hubo tiempo, lamentablemente. Oscar Víctor Trossero apenas dejó caer el agua de la ducha sobre su nuca se desvaneció. Carlos Tapia, compañero suyo y años después figura de Boca y campeón con la Selección en 1986 alcanzó a sostenerlo para que no se desplomara. Sus gritos advirtieron a los dos médicos del plantel –también Luis Seveso, padre–, quienes junto al de Rosario Central (José Luis Aparicio), lo socorrieron de inmediato. Pese a ello, el joven Trossero no reaccionó.

La ambulancia, que llegó rápidamente y la atención inmediata en el hospital fueron infructuosas. La joven vida de Oscar Víctor Trossero, exjugador de Boca, Racing, Unión, Mónaco de Francia y River se extinguía como consecuencia de una muerte súbita.

Las causas, según las palabras de Paladino, fueron aneurisma cerebral y fibrilación ventricular. Era la tercera fecha del campeonato de Primera División de 1983 y River enfrentaba a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Oscar Víctor Trossero, nueve titular del Millonario, salió al campo de juego del estadio del Canalla sin ningún inconveniente, según las palabras de sus compañeros, entre ellos Sergio Goycochea y Américo Tolo Gallego.

El jugador se fue de la cancha contrariado por el mal resultado (el Millo cayó 2 a 1), aunque esto no le impidió saludar con la mano en alto a la parentela que había venido desde el pueblo santafesino de Gödeken a alentarlo.

El cuerpo fue trasladado a Buenos Aires para ser velado en la cancha de River. El mundo deportivo, conmocionado, acudió a darle un respetuoso adiós. Al otro día, el cuerpo fue llevado hacia su pueblo natal, donde se realizó una caravana desde el Club Deportivo Gödeken hasta el cementerio local en la que participaron aproximadamente 3.000 personas, entre los que se destacaron los futbolistas de River Alberto Bica, Enzo Bulleri y Gallego, según contaron los diarios de la época.

Varios medios de Francia se hicieron eco de este triste suceso. La muerte de Oscar conmovió a la sociedad francesa donde marcó 48 goles en 111 partidos en el fútbol Galo.

Su trayectoria

Oscar Víctor Trossero nació el 15 de septiembre de 1953 y dio sus primeros pasos en una cancha de fútbol en el Club Deportivo Gödeken. Temible delantero, debutó en Boca en 1972, y también jugó en Racing y Unión de Santa Fe. En 1978 fue transferido al Nantes de Francia donde ganó un campeonato y la copa de ese país. Después de pasar por el AS Monaco y el Montpellier, retornó en 1982 a la

Argentina para jugar en River. Falleció con 30 años de edad.

El gusto de visitar Mendoza

Oscar Trossero amaba a Mendoza. En la provincia residían los familiares de su esposa Stella y por ello le gustaba venir de visita a la tierra del sol y el buen vino. Stella Maris, junto a los cuatro hijos de su matrimonio, Mariano, Oriana, Adriano, y Ornella –todos menores por entonces– se radicaron en la provincia cinco años después del deceso de Oscar, quien quizás incubaba ese sueño.

Sus hijos varones alguna vez intentaron jugar al fútbol. Hoy, Mariano y Adriano viven en España y este último juega al rugby en un club de Barcelona. Stella, Oriana y Ornella siguen residiendo en Mendoza.

El testimonio de su hija Ornella

"Yo tenía un mes y medio cuando falleció mi papá. Mi mamá tenía 27, mi hermano Mariano 7, Oriana y Adriano, 2 y 11 meses, respectivamente. No hemos tocado mucho el tema con mi mamá. Nosotros vivíamos en Cardales y mis tíos se enteraron por los medios de ese ataque que sufrió mi papá. Mucho se ha dicho al respecto; que él le expresó al entrenador que tenía un fuerte dolor en el pecho y no le hicieron rehabilitación. Se llegó a inventar de que había consumido alguna sustancia, siendo que mi viejo llevaba un estilo de vida muy sano, se cuidaba en la alimentación, en el físico, y mi mamá siempre le gustó el naturismo y le gustaba comer bien, además de hacer deporte. Mi papá era muy especial en el carácter y si alguien no le caía bien no lo disimulaba. No le gustaba tener ventajas por ser él".